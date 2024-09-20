ЕС предоставит пострадавшим от наводнений странам доступ к €10 млрд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление доступа к €10 млрд из Фонда сплоченности для стран Центрально-Восточной Европы, которые в последние дни пострадали от наводнений. Информация прозвучала 19 сентября во Вроцлаве на совместной пресс-конференции с премьерами Австрии, Польши, Словакии и Чехии.

Фон дер Ляйен заверила, что Европа поддерживает Польшу и другие страны, пострадавшие от наводнений, и пообещала как можно быстрее помочь с финансированием для ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Поэтому мы мобилизуем Фонды сплоченности гибким и целенаправленным образом там, где они вам больше всего нужны", – анонсировала она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что эти средства могут использоваться как предварительное финансирование – то есть сразу после поступления средств – и без софинансирования, поскольку это на 100% европейское финансирование.

"Это чрезвычайные времена, а чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. По предварительной оценке, из Фондов сплоченности можно было бы мобилизовать €10 млрд для пострадавших стран", – анонсировала она.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Накануне непогода добралась до севера Италии.

Правительство Польши впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.