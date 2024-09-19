Последнее обновление: 19.09.2024 14:08

Северная Корея протестировала новую баллистическую ракету

Северная Корея 18 сентября провела испытание новой баллистической ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5, способной нести сверхбольшую боеголовку весом 4,5 тонны. Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.

Согласно информации, целью тестирования ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5, которое проводилось ракетным управлением КНДР, было проверить точность поражения цели на расстоянии 320 км и мощность ее сверхбольшой боевой части.

В этот же день также состоялось испытание другой стратегической крылатой ракеты с существенно улучшенными характеристиками, однако детали и название этой ракеты не раскрываются.

Ким Чен Ын результатами испытания остался доволен.

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