SpaceX грозит штраф з-за нарушения правил запуска ракет

SpaceX обвиняют в нарушениях правил безопасности во время запусков ракет в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления авиации США (FAA).

FAA обвиняет компанию SpaceX в трех нарушениях правил безопасности при запусках в 2023 году, за что ей грозят штрафы на общую сумму 633 тыс долл.

CEO компании SpaceX Илон Маск заявил, что компания намерена подать иск против FAA за "чрезмерное регуляторное давление".

Сообщается, что нарушения касаются двух отдельных запусков SpaceX. Первое произошло 18 июня 2023 года во время миссии PSN Satria, которая стартовала с базы ВВС на мысе Канаверал. Второе нарушение связано с подготовкой к запуску EchoStar XXIV/Jupiter, который состоялся 28 июля 2023 года.

В обоих случаях SpaceX подавала запросы на изменение своих планов: для миссии в июне - на изменение плана коммуникаций, а для июльской миссии - на использование новой системы хранения ракетного топлива. Однако FAA не утвердила ни одно из этих изменений, но SpaceX все равно провела запуски по своим измененным планам.

За нарушение при запуске в июне компания может получить два штрафа: 175 тыс долл за первое, а за июльское нарушение - 293 тыс долл. SpaceX имеет 30 дней, чтобы официально ответить на эти обвинения.