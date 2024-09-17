Границу Латвии со стороны Беларуси пересек "неопознанный летающий объект"

Воздушные силы Латвии утром 17 сентября зафиксировали неподалеку от государственной границы неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Для осмотра региона в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с военной базы в Лиелварде. В латвийском воздушном пространстве подозрительных объектов обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись на место своей дислокации.

О произошедшем были проинформированы руководители самоуправлений Латгальского планировочного региона.

Местным медиа не удалось выяснить, известно ли армии дальнейшее местонахождение объекта.

Update: В ВВС Латвии позже уточнили, что подозрительным объектом, который зафиксировали ранее, была стая птиц.