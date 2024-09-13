В ВОЗ одобрили первую вакцину против оспы обезьян

Вакцина от оспы обезьян (mpox) MVA-BN, выпущенная датской фармкомпанией Bavarian Nordic A/S, первой прошла предварительную квалификацию. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ожидается, что предварительное квалификационное одобрение облегчит своевременный и расширенный доступ к препарату, сократит передачу инфекции и поможет сдержать вспышку заболеваемости.

«Сейчас нам необходимо срочно расширить масштабы закупок, пожертвований и внедрения, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам там, где они наиболее необходимы, наряду с другими инструментами общественного здравоохранения для предотвращения инфекций, прекращения передачи инфекции и спасения жизней», – сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Как отметили в ВОЗ, препарат можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в две дозы с интервалом в 4 недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов до 8 недель.

ВОЗ также рекомендует использовать однократную дозу препарата в ситуациях вспышки с ограниченными поставками. Однократная доза, введенная до контакта, обладает, по оценкам ВОЗ, 76%-ной эффективностью, схема с двумя дозами эффективна на 82%.

Впервые ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в июле 2022 года, в марте 2023 года режим отменили. С января 2022-го по июнь 2024 года в мире официально зарегистрировано 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов.