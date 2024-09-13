Fitch повысило прогноз цен на золото на период до 2027 года и среднесрочную перспективу

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения оценку стоимости золота на период до 2027 года и среднесрочную перспективу из-за усиления геополитических рисков.

При этом прогноз на 2024 год для цен на медь и австралийский энергетический уголь был повышен, а для цен на платину и палладий - понижен с учетом их котировок с начала 2024 года, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, аналитики Fitch ухудшили оценку стоимости лития в 2024-2027 гг. и кобальта в ближайшие 2 года из-за более слабого спроса на электромобили.