BMW отзывает 1,5 млн автомобилей из-за проблем с тормозами

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 1,5 млн автомобилей и запрещает поставки 320 000 машин, пока не поступивших к владельцам, из-за вероятной проблемы с тормозами. Об этом сообщает пресс-служба BMW.

Компания также заявила, что снижает свои ожидания прибыли и продаж, в частности из-за этой проблемы и низкого спроса в Китае.

Поставщик запчастей Continental, производящий встроенную тормозную систему для BMW, заявил, что функция электронного компонента может быть нарушена. Тормоз нужно будет заменить.

В Continental добавили, что опасности понижения эффективности торможения ниже законодательно установленных стандартов нет.

Проблемы с интегрированной тормозной системой (IBS) повлекли за собой миллионные расходы BMW на гарантийное обслуживание в текущем квартале.

Компания заявила, что теперь ожидает незначительного понижения поставок автомобилей по всему миру во втором полугодии 2024 года.