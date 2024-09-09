Последнее обновление: 09.09.2024 15:56

Китай возмутился новым нидерландским ограничениям экспорта оборудования для производства чипов

Китай недоволен решением правительства Нидерландов расширить экспортный контроль над оборудованием для производства микросхем ASML. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли Китая.

Правительство Нидерландов заявило, что расширит требования к лицензированию экспорта оборудования компании ASML, согласовав свои правила с экспортными ограничениями на эти машины, введенными в одностороннем порядке Соединенными Штатами в 2023 году.

Пекин неоднократно критиковал стратегию Вашингтона по давлению на союзников, таких как Нидерланды и Япония, с целью заставить их присоединиться к экспортному контролю, направленному на ограничение доступа Китая к самым современным микросхемам и оборудованию для производства микросхем.

В министерстве добавили, что нидерландская сторона не должна злоупотреблять экспортным контролем, избегать мер, которые вредят китайско-нидерландскому сотрудничеству в области полупроводников, и защищать "общие интересы китайских и нидерландских предприятий".

Лоббирование США фактически остановило ASML, крупнейшего в мире поставщика оборудования для производства микросхем, от экспорта своих самых современных литографических систем в Китай.



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