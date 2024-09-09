Последнее обновление: 09.09.2024 15:56

Латвия проведет международный саммит коалиции дронов

В начале следующего года в Латвии состоится международный саммит, призванный популяризировать деятельность коалиции дронов. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, для того чтобы помочь Украине получить преимущество в использовании беспилотных летательных аппаратов, нужно создать надежные цепочки поставок компонентов и развивать производство дронов в странах НАТО, необходимо способствовать деятельности коалиции дронов и обмениваться информацией об инновациях в области беспилотных летательных аппаратов, пишут латвийские медиа.

Спрудс подчеркнул, что саммит в Латвии станет местом встречи руководства коалиции, экспертов из разных стран, представителей государств и индустрии дронов.

Глава Минобороны также сообщил, что Латвия выделит в 2025 году международной коалиции дронов 20 млн евро и заключила с Украиной договор об обучении украинских солдат пилотированию беспилотных аппаратов.

Спрудс призвал участников контактной группы оказать поддержку Украине, обеспечивая ее дронами и сделав финансовый вклад в фонд коалиции для поддержки производства новых беспилотных аппаратов.



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