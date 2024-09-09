Литва вложится в производство украинских дальнобойных систем

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу, 6 сентября, объявил о решении его государства вложить средства в украинское производство дальнобойных средств. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Во время встреч с партнерами Кащюнас отметил, что нужно снять наложенные на Украину ограничения по использованию западного оружия или инвестировать в дальнобойное оружие для Украины.

"Не секрет, что нашей военной поддержки недостаточно для того, чтобы защитить Украину, которую уничтожает Россия, и достичь победы", – пояснил он.

По его словам, Литва намерена выделить средства на производство украинского дальнобойного оружия – например ракетный беспилотник украинского производства "Паляница" или другую баллистическую ракетную систему.

Глава литовского Минобороны "призвал союзников присоединиться к коалиции для наращивания этого украинского потенциала", говорится в сообщении.

Там не указывается конкретная сумма средств, но бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин утверждает, что Литва выделит €10 млн на дрон "Паляница".