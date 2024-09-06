Последнее обновление: 06.09.2024 17:35

Telegram начнет модерацию приватных чатов

Популярный мессенджер Telegram изменил политику безопасности и планирует начать модерацию приватных чатов, сообщает портал TechCrunch.

Согласно информации, Telegram 5 сентября удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Также появилась кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте.

Кроме того, на странице FAQ мессенджер предоставил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. При этом портал отмечает, что платформа публично не объявляла об изменениях политики модерации.

Между тем вопрос о модерации контента в Telegram - одна из главных претензий властей Франции к основателю мессенджера Павлу Дурову, задержанному в стране в конце августа.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование