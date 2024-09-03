Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создадут СП для проекта Black Sea Energy

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия во вторник в Бухаресте подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия (СП) для реализации проекта "Черноморский подводный кабель" (Black Sea Energy). Об этом написал в социальной сети X (ранее Twitter) министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов по итогам 8-й встречи министров четырех стран.

Он отметил, что бухарестская встреча министров/руководящего комитета по созданию коридора “зеленой” энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией завершилась важными результатами в направлении реализации четырехстороннего соглашения и превращения Азербайджана в поставщика зеленой энергии для Европы.

"Подписанием акционерного соглашения мы добились создания совместного предприятия (в рамках проекта)", - написал министр.

По словам Шахбазова, стороны также договорились о том, что руководство в СП как органа, ответственного за реализацию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, будет осуществляться по принципу ротации.

"Кроме того, министры договорились разработать план действий, чтобы ускорить процессы до следующей встречи. Мы также договорились, что ТЭО будет включать задачи, связанные с оптоволоконной кабельной линией и вопросы интеграции Болгарии", - сообщил Шахбазов.

Он отметил, что министры в ходе встречи выразили свою поддержку проведению мероприятия высокого уровня, посвященного проекту, в рамках Саммита лидеров по климату COP29.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тысяч километров.

В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании СП в рамках реализации Black Sea Energy.

Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект €2,3 млрд.