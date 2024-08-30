Министры обороны ЕС обсуждают ускорение поставок Украине оружия и средств ПВО

Министры обороны Европейского союза проводят встречу в Брюсселе, во время которой обсуждают ускорение поставок Украине обещанных ранее средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Как передает Укринформ, он прокомментировал вчерашние заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в ходе переговоров в Брюсселе пожаловался на медленные поставке ВСУ боеприпасов и других вооружений, обещанных западными союзниками.

«Много обязательств были озвучены в период с июня текущего года, особенно в сфере противовоздушной обороны. С учетом массированных атак против украинских городов, которые стали самыми сильными атаками против мирного населения, очевидно, что мы должны реагировать. Мы рассмотрим все эти вопросы — где мы находимся сейчас в выполнении наших обязательств. Очевидно, если украинцы имеют такую поддержу, они могут сражаться успешно», - сказал Боррель (цитата по Укринформу).

Он добавил, что «операция в Курской области — это хороший пример этого».

«Это решительный и успешный стратегический поступок, который демонстрирует, что они готовы бороться и продолжают воевать, когда у них есть материальная помощь, зависящая от нас», - также сказал Боррель.

Он добавил, что из обещанного миллиона снарядов калибра 155 мм для Украины ЕС уже отправил 700 тысяч.