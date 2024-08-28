Швеция обдумывает размещение своих войск в Финляндии в рамках миссии НАТО

Швеция рассматривает возможное участие в миссии НАТО, предусматривающей военное присутствие в Финляндии, но окончательного решения пока не приняла. Это подтвердил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём на пресс-конференции в Хельсинки.

По его словам, Швеция рассматривает участие в операции Альянса с военным присутствием в Финляндии, и этот вопрос находится на стадии подготовки, пишет Helsingin Sanomat.

Билльстрём отметил, что в шведском правительстве "в принципе есть положительное отношение" к этой идее, но детали комментировать он отказался.

В то же время чиновник отметил, что Финляндия и Швеция уже крайне тесно сотрудничают в области обороны, а после вступления Финляндии в НАТО это сотрудничество только усилилось и усилило стабильность в регионе.

На прошлой неделе Финляндия официально подтвердила, что ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.

В Хельсинки ожидают, что дискуссии по этому вопросу будут продолжаться осенью и зимой, а следующая встреча министров обороны стран НАТО, где может быть принято решение, состоится в феврале 2025 года.