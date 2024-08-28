Власти Франции и ОАЭ организовали взлом iPhone основателя Telegram

В 2017 году Франция и ОАЭ организовали взлом iPhone основателя Telegram Павла Дурова в рамках операции под кодовым названием «Фиолетовая музыка». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно информации, власти обеих стран были обеспокоены, что мессенджером пользуются террористы, наркоторговцы и киберпреступники.

Компания годами игнорировала повестки и судебные постановления от правоохранительных органов, добавил источник.

Кроме того, в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон был готов предоставить Дурову гражданство и обсуждал возможность переноса штаб-квартиры Telegram в Париж. Однако бизнесмен отклонил предложение.

Дуров получил французский паспорт и гражданство ОАЭ в 2021 году. После этого ОАЭ инвестировала в Telegram более $75 млн, отметила газета.

Напомним, Павла Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже вечером 24 августа. Предпринимателя допрашивают в рамках расследования преступлений «неустановленного лица» по 12 статьям. Ему самому обвинения не предъявлены.