Последнее обновление: 28.08.2024 15:25

Предотвратить рост опухоли могут открытые чешскими учеными вещества

Ученые Чехии разработали вещества, так называемые лиганды, которые могут предотвращать рост раковой опухоли и метастазирование. Об открытии сообщил в пресс-релизе 1-й медицинский факультет Карлова университета.

Согласно информации, новые соединения способны деактивировать функцию белка интерлейкина 6, который этому способствует. Это происходит за счет блокирования соответствующего рецептора в опухолевой среде. Если удастся найти подходящего партнера в коммерческой сфере, то использование этих лигандов имеет шансы на проведение клинических исследований.

Интерлейкин 6 — провоспалительный цитокин, который влияет на многие органы и системы организма, выполняя ряд функций. Например, он участвует в инициировании иммунной реакции, но в чрезмерных количествах в то же время может нанести вред. Ранее ученые обнаружили, что этот белок является важным фактором межклеточной коммуникации внутри опухоли.

На следующем этапе исследования ученые хотели разработать вещество, которое ограничивало бы коммуникационную функцию интерлейкина 6 в раковых клетках. Это удалось благодаря сотрудничеству с лабораторией инженерии белка Института биотехнологии Академии наук Чехии. В лаборатории разработали блокаторы для субъединиц интерлейкина.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Communication and Signaling.



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