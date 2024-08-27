Китай грозится ответить Канаде за пошлины на электромобили и сталь

Китай гневно отреагировал на заявление Канады о том, что в будущем она планирует ввести 100% импортную пошлину на электромобили из КНР, и пригрозил принять контрмеры. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Канаде.

В посольстве заявили, что против Канады будут приняты "все необходимые меры" для защиты прав и интересов китайских компаний.

В заявлении утверждается: пошлина "повредит торгово-экономическим отношениям между Китаем и Канадой".

Китай считает, что правительство Канады действует против интересов канадских потребителей и бизнеса.

Кроме того, в заявлении утверждается, что такое решение навредит глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.

Как сообщалось, Канада планирует ввести пошлины на электромобили из Китая, с целью защиты отечественных производителей. Оттава объявила о таких планах вслед за аналогичными шагами ЕС и США.