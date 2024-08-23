Еврокомиссия призвала страны ЕС поделиться с Африкой вакцинами от обезьяньей оспы

Еврокомиссия призвала стран-членов Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости. Об этом сообщает Poltico.

В четверг еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала открытое письмо своим коллегам из стран ЕС и акцентировала, что Еврокомиссия рассчитывает на то, что страны ЕС поддержат Африку в противодействии вирусу.

Стран-членов попросили до конца августа просигнализировать, смогут ли они поделиться с Африкой вакцинами от обезьяньей оспы и в каком количестве.

Напомним, 14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой обезьяньей оспы в Африке, вызванной новым вариантом вируса. Уже зарегистрировано более 18 тысяч случаев, из которых 541 закончились смертью пациентов.

В Африканском центре по предотвращению и контролю заболеваний заявили, что для сдерживания вируса нужно 10 млн доз вакцин.

Во время предыдущей вспышки обезьяньей оспы в 2022 году Еврокомиссия сконтактировала с датской фармацевтической фирмой Bavarian Nordic и заказала более 2 млн доз вакцин от обезьяньей оспы, которые должны были произвести и поставить в следующие два года и распределить между странами ЕС. У многих после этого еще остаются значительные запасы вакцины.

Франция уже заявила, что передаст африканским странам 100 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы. Европейская структура HERA анонсировала от себя 215 тысяч доз.