Китайские власти на полгода запретят PwC работать в стране из-за аудита Evergrande

Аудиторская фирма PwC сообщила клиентам, что ожидает получения от властей Китая запрета на работу в стране сроком на полгода в качестве меры наказания за аудит обанкротившегося девелопера Evergrande. Об этом пишет Financial Times.

По словам клиентов, получивших сообщение фирмы, запрет может начать действовать уже в сентябре и может сопровождаться значительным штрафом.

Ранее сообщалось, что власти КНР могут оштрафовать аудитора на сумму не менее 1 млрд юаней ($140 млн).

PwC оказалась в поле зрения китайских властей после начала расследования финансовых махинаций в Evergrande. Ранее в этом году Пекин оштрафовал застройщика на 4,18 млрд юаней, выявив, что его основное подразделение - Hengda Real Estate - завысило выручку на 564 млрд юаней за два года (2019 и 2020 гг.).

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зарегистрированное в Шанхае подразделение PwC, было аудитором Hengda в этот период. Компания являлась аудитором Evergrande более 10 лет. Стороны расстались в январе 2023 года. Застройщик объяснил разногласиями в вопросах аудита.