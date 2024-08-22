Последнее обновление: 22.08.2024 13:12

Обновились данные по мировым запасам золота

Международный совет по золоту обновил данные по запасах золота в странах мира.

Согласно информации, резервы стран-лидеров по золотовалютным запасам не претерпели существенных изменений за последний год. По объему золотых резервов в банках на первом месте находятся США с 8133 тоннами.

Запасы Германии, занимающей второе место, составляют 3352 тонны. Италия, в свою очередь, занимает третье место (2452 тонны), Франция — четвертое (2437 тонн), а Россия — пятое (2336 тонн).

Китай занимает шестое место с запасами в 2264 тонны. За год страна увеличила запасы на 2 тонны.



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