OpenAI предоставил возможность настройки GPT-4o под конкретный бизнес

ИИ-стартап OpenAI выпустил новую функцию для настройки GPT-4o с учетом уникальных особенностей отдельной компании.

Благодаря ей разработчики могут оптимизировать флагманскую модель под конкретные варианты использования с применением дополнительной информации.

Например, если компания производит скейтборды, она может настроить нейросеть для работы в качестве чат-бота для обслуживания клиентов и выдачи ответов на связанные со спецификой бизнеса вопросы вроде особенностей ухода за доской.

«Разработчики теперь могут точно настроить GPT-4o с помощью набора пользовательских данных, чтобы получить более высокую производительность при меньших затратах для своих конкретных способов использования. Тонкая настройка позволяет модели изменять структуру и тон ответов или следовать сложным инструкциям, специфичным для конкретной области», - говорится в блоге стартапа.

Для наладки процесса работы корпоративным клиентам нужно загрузить данные на сервера OpenAI. Обучение занимает один или два часа, отметил разработчик компании Джон Аллард.

Фирма заверила, что бизнес-данные не используют для обучения других моделей или иными способами не по назначению.

Изначально доступна настройка GPT-4o с помощью текста, поддержки изображений или другого контента нет.