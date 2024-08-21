Финляндия ведет переговоры с союзниками НАТО о размещении войск

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами – членами Североатлантического Альянса о развертывании их войск на финской территории. Об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

На заседании министров финской правительственной коалиции Хяккянен подтвердил, что ведутся переговоры о присутствии сухопутных сил НАТО в Финляндии, сообщает Yle.

"Мы не комментируем публично эти переговоры со стороны оборонного ведомства. Они ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы предоставить определенные силовые структуры для обеспечения безопасности Финляндии", – пояснил он.

Глава финского Минобороны отказался говорить, какие именно государства могут разместить свои войска в его стране, но не стал отрицать, что речь может идти о Швеции или Норвегии.

Он также подчеркнул, что присутствие сил других стран НАТО в Финляндии связано не с непосредственным военным противостоянием, а с ситуацией, когда "существует напряженная атмосфера".

Кроме того, заверил Хяккянен, силы союзников по Альянсу будут находиться в Финляндии не на постоянной основе.

Министр добавил, что дискуссии по этому вопросу будут продолжаться осенью и зимой, а следующая встреча министров обороны стран НАТО, где может быть принято решение, состоится в феврале 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО.