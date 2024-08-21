Последнее обновление: 21.08.2024 12:26

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС – неформальное объединение, в которое, в частности, входят Китай и Россия. Об этом агентству АПА сообщил представитель азербайджанского Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

В сообщении не уточняется, когда именно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.

В то же время Баку еще в июле сигнализировало желание присоединиться к объединению в декларации, принятой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Решение о присоединении новых членов БРИКС может быть принято на саммите в октябре 2024 года, который состоится в Казани.

БРИКС называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей – Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Сейчас в организацию входят девять государств: кроме вышеупомянутых, в прошлом году к БРИКС присоединились Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в Турции заявили, что сблизились с группой стран БРИКС из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз.



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