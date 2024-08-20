Последнее обновление: 20.08.2024 12:56

Литва начала строительство военного городка для немецких военных

В Литве в понедельник началось строительство военного городка для немецкой бригады на полигоне Руднинкай в рамках сделки на сумму €125 млн евро, подписанной в начале августа.

Статс-секретарь Министерства обороны Германии Нильс Хильмер заявил, что развертывание немецкой бригады в Литве является одним из крупнейших проектов, осуществляемых армией ФРГ.

Около 80% немецкой бригады будет дислоцировано в будущем военном городке в Руднинкай. В нем будет 120 зданий, вертолетные площадки, тренировочные полигоны, плацдармы и более 10 км внутренних дорог.

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