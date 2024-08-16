Последнее обновление: 16.08.2024 13:12

Госдеп США одобрил продажу Германии ракет Patriot на $5 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Германии ракет повышенной дальности Patriot и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 5 миллиардов долларов США. Об этом говорится в сообщении американского Агентства оборонного сотрудничества.

Правительство Германии обратилось с просьбой приобрести до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).

"Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в сообщении агентства.

Ожидается, что продажа улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам и повысит обороноспособность ее вооруженных сил. Это будет способствовать достижению цели Германии по совершенствованию национальной и территориальной обороны, а также оперативной совместимости с силами США и НАТО. Германия не будет иметь никаких трудностей с принятием этого оборудования на вооружение своих вооруженных сил.

"Предложенная продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе", – отметили в агентстве, добавив также, что эта продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Окончательно продажу еще должен утвердить Конгресс США.



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