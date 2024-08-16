На iPhone появится функция криптоплатежей

CEO Circle Джереми Аллер анонсировал интеграцию функционала бесконтактной оплаты Tap to Pay с помощью USDC в iPhone.

Согласно информации, Apple в iOS 18.1 открыла для разработчиков возможность предлагать бесконтактные транзакции из собственных приложений с применением чипа NFC и специального аппаратного модуля Secure Element (SE). Ранее такая возможность была только в рамках сервисов Apple Pay и Apple Wallet.

Данный шаг последовал после давления со стороны регуляторов, в том числе в ЕС. Теперь банки и другие сервисы смогут конкурировать с платформой Apple Pay. Пользователи получат возможность установить стороннее приложение в качестве платежной системы по умолчанию, заменив решение от Apple.

Компания из Купертино потребует от разработчиков уплаты сборов и заключения коммерческого соглашения для использования чипа NFC. Первоначально запуск функционала планируется в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, США и Великобритании. Евросоюз не упоминается.

Аллер пояснил, что Circle не имеет соглашений с Apple, компания воспользуется ставшим общедоступным NFC. Это позволит криптовалютным кошелькам использовать чип для транзакций.

CEO Circle отметил, что разработчики iOS-кошелька с поддержкой USDC смогут создать пользовательский интерфейс, в рамках которого принимающее устройство вроде торговой точки или другого iPhone будет получать информацию о транзакции с помощью касания.

«Это позволит PoS сообщить iPhone на какой адрес в блокчейне он будет принимать USDC или какую сумму нужно заплатить. Затем приложение-кошелек на iPhone сможет запросить у пользователя подтверждение оплаты (например, с помощью Face ID) и инициировать транзакцию в блокчейне для завершения платежа в USDC», - отметил Аллер.

Благодаря высокопроизводительным и недорогим блокчейн-сетям это откроет мощный путь для прямых платежей в пользу продавцов, добавил CEO Circle. Вышеописанный функционал применим и ко многим другим вещам, например NFT-билетам, иным стейблкоинам и так далее.

Аллер призвал разработчиков кошельков подготовить приложения для использования USDC с помощью Tap to Pay, а производителей оборудования и ПО для PoS — быть готовыми к обновлению прошивки.

iOS 18.1 на данный момент находится в режиме бета-теста. Публичный релиз ПО ожидается ближе к октябрю.