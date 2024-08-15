В Telegram добавлена платная подписка на каналы

Telegram запустил новые возможности заработка для контент-мейкеров на своей платформе. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Теперь создатели смогут предлагать своим подписчикам платные подписки за дополнительный контент, который можно приобрести с помощью цифровой валюты Telegram под названием Stars.

Эта новая функция позволяет контент-мейкерам создавать пригласительные ссылки, предоставляющие доступ к закрытым каналам в обмен на ежемесячную плату в Stars. Это похоже на модель, используемую на платформах типа Patreon, где подписчики платят за дополнительный или ранний доступ к контенту.

Создатели сами устанавливают цену за доступ к своему контенту, а заработанные Stars могут конвертировать в криптовалюту Toncoin или использовать для субсидирования рекламы. Telegram берет комиссию с каждой транзакции с участием Stars, однако размер этой комиссии не уточняется.

Кроме того, Telegram запускает функцию Star Reactions, которая позволяет пользователям поддерживать любимые контент-мейкеры прямо через реакции. Эта функция похожа на Super Thanks на YouTube или Tips на X, где создатели получают 100% Stars, отправленных через реакции.