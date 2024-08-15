Ученые создали заживляющий раны электрическим током пластырь

Американские и корейские ученые разработали новый тип повязки, ускоряющей заживление хронических ран с помощью электрического тока. Об этом говорится в исследовании в журнале Science Advances.

Особенность этой повязки в том, что она активируется простым добавлением воды, не требует электроники или батарей и может использоваться в домашних условиях.

Благодаря легкому электрическому току, проходящему через поврежденную ткань, процесс заживления ускоряется, поскольку ток стимулирует клетки кожи к более быстрой миграции в зону раны, а также уменьшает риск инфекции, уничтожая бактерии.

Ранее уже создавались подобные повязки, но у них были значительные недостатки. Некоторые из них имели громоздкие батареи, что затрудняло ношение, а другие требовали постоянного пребывания пациента вблизи источника энергии, что ограничивало его мобильность.

Новая повязка, названная WPED (Water-Powered Electronics-free Dressing), устраняет эти недостатки. Она состоит из обычной клейкой повязки с двумя электродами на оборотной стороне и тонкой гибкой батареей на верхней. Батарея активируется, когда ее элементы смачиваются водой, запускающей электрическое поле, передаваемое на поврежденную ткань через электроды.

В лабораторных исследованиях на мышах было показано, что новая повязка ускоряет заживление диабетических язв на 30% по сравнению с обычными повязками. Цена одного такого средства составляет примерно $1, что будет способствовать широкому распространению.