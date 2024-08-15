ХАМАС отказался от участия в новых переговорах по Газе.

Представитель террористической группировки ХАМАС заявил BBC, что не хочет участвовать в "переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну".

В то же время Израиль подтвердил свою готовность к участию.

По информации агентства AFP, неясно, будет ли террористическая группировка участвовать в переговорах в Дохе 15 августа. Агентство также цитирует представителя ХАМАС, который заявил, что хочет, чтобы план Байдена был реализован, имея в виду предложение о прекращении огня, но не готов к "переговорам ради переговоров".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что на переговоры в столицу Катара отправятся руководители службы внешней разведки "Моссад" и Службы общей безопасности "Шин-Бет". Ожидается присутствие главы ЦРУ Уильяма Бернса.