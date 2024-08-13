Китай сотрудничает в расследовании повреждения Balticconnector

В рамках расследования по делу повреждения подводного газопровода Balticconnector удалось наладить коммуникацию с Китаем, чье судно может быть причастно к инциденту. Об этом заявил на пресс-конференции президент Финляндии Александер Стубб.

По его словам, на официальном уровне с самого начала велся диалог с китайцами. Он добавил, что с властями Китая в этом смысле налажена хорошая коммуникация и сотрудничество, сообщает Yle.

"Сейчас китайские СМИ сообщили о передвижении NewNew Polar Bear. Расследование все еще продолжается", – отметил президент Финляндии, имея в виду то, что Пекин признал причастность своего судна к возможному повреждению газопровода.

Повреждение газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию, было обнаружено в ночь с субботы, 7 октября, на воскресенье, 8 октября 2023 года. Также был поврежден телекоммуникационный кабель.

Главной версией расследования считалось повреждение якорем китайского торгового судна New New Polar Bear, которое шло в Санкт-Петербург и проходило над газопроводом. На морском дне обнаружили следы от якоря, сам оторванный якорь также обнаружили неподалеку от места разрыва трубы. Судно заметили на стоянке в Петербурге без второго якоря.

В Финляндии заявили, что расследование инцидента с Balticconnector до сих пор продолжается, его результаты объявят не раньше осени.