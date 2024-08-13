Руководство партии Шольца поддержало размещение "Томагавков" в Германии

Исполнительный комитет Социал-демократической партии Германии, представителем которой является канцлер Олаф Шольц, выступает за размещение американских ракет дальнего радиуса действия на немецкой территории. Об этом сообщает Handelsblatt.

В резолюции, принятой исполнительным комитетом накануне, говорится, что СДПГ берет на себя ответственность "за то, чтобы ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, не пережил войну снова".

"Соглашение между федеральным правительством, возглавляемым СДПГ, и администрацией США о размещении американских ракет большей дальности в Германии с 2026 года является важным строительным блоком для этого", – отмечает исполком СДПГ.

Олаф Шольц ранее защищал соглашение с США по размещению ракет, заявляя, что это оружие будет служить для сдерживания и что целью является предотвращение войны.

Однако внутри СДПГ критиковали эти планы. В частности, лидер парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених предупредил о риске военной эскалации.

Также против высказывался депутат от СДПГ Ральф Штегнер.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что с 2026 года США намерены вновь разместить в Германии оружие средней дальности с обычными боеголовками.

Ожидается, что это будут крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров.