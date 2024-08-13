ОПЕК впервые в 2024 году снизила прогноз роста спроса на нефть

ОПЕК в понедельник снизила прогноз роста мирового спроса на нефть впервые в 2024 году, ссылаясь на более мягкие ожидания в отношении Китая. Об этом сообщает Reuters.

В своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник, Организация стран-экспортеров нефти заявила, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,11 млн баррелей в сутки в 2024 году, по сравнению с ростом на 2,25 млн баррелей в сутки, ожидаемым в прошлом месяце.

"Этот небольшой пересмотр отражает фактические данные, полученные за первый квартал 2024 года и в некоторых случаях за второй квартал, а также смягчение ожиданий относительно роста спроса на нефть в Китае в 2024 году", - говорится в отчете ОПЕК.

Прогнозы роста спроса на 2024 год сильно разделились из-за разногласий относительно Китая и темпов перехода мира на более чистые виды топлива. ОПЕК по-прежнему имеет высокие оценки, тогда как Международное энергетическое агентство имеет гораздо более низкие прогнозы.

В ОПЕК заявили, что нынешний рост спроса все еще превышает исторический средний показатель в 1,4 млн баррелей в сутки, который наблюдался до пандемии COVID-19, которая вызвала резкое сокращение использования нефти.