Лидеры трех стран предупредили Иран об ответственности за эскалацию в регионе

Лидеры Франции, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением о ситуации на Ближнем Востоке, в нем они предупредили Иран об ответственности за эскалацию в регионе. Заявление лидеров трех стран обнародовано на сайте британского правительства.

Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что согласны со США, Египтом и Катаром в том, что "не может быть никаких дальнейших задержек" в возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС.

"Мы работаем со всеми сторонами, чтобы предотвратить эскалацию, и приложим все усилия, чтобы уменьшить напряженность и найти путь к стабильности. Боевые действия должны прекратиться сейчас, и все заложники, все еще удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены", – говорится в заявлении.

Стармер, Шольц и Макрон также призвали Иран и его союзников "воздержаться от атак, которые приведут к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставят под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников".

"Они будут отвечать за действия, которые ставят под угрозу эту возможность для мира и стабильности. Ни одна страна или нация не выиграют от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", - резюмировали лидеры Британии, Франции и Германии.

Между тем иранские военные приготовления свидетельствуют о том, что Иран готовится к широкомасштабной атаке на Израиль. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант министру обороны США Ллойду Остину.

Как пишет издание Axios, согласно обновленной оценке израильской разведки, Иран готов непосредственно атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС в Тегеране и, вероятно, сделает это в течение нескольких дней.

Новая оценка разведки указывает на то, что нападение может произойти до запланированных на четверг переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Один из источников, непосредственно знакомых с данными разведки, заявил, что ситуация "все еще изменчива".