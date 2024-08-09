Азиатские рынки восстанавливаются вслед за всплеском на Уолл-стрит

Азиатские рынки восстановили свои позиции, получив импульс от ночного всплеска на Уолл-стрит, где акции показали самый большой дневной прирост с ноября 2022 года. Об этом пишет газета Financial Times.

Снижение количества заявок на пособие по безработице в США помогло успокоить опасения относительно неизбежного экономического замедления, что привело к умеренному отскоку акций в Азии.

Японский индекс Topix закрылся на 1% выше, в то время как южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng выросли примерно на 1,5% в пятницу, а тайваньская TWSE закрылась на 2,9% выше на фоне ралли азиатских акций полупроводниковых компаний во главе с производителем микросхем TSMC.

В четверг американские акции продемонстрировали самый большой дневной прирост с ноября 2022 года, поскольку снижение количества заявок на пособие по безработице в США помогло успокоить опасения относительно неизбежного замедления экономики.

Индексы Topix и Nikkei 225 выросли примерно на 1% в пятницу. Йена, чей быстрый рост сыграл центральную роль в крахе акций Токио в понедельник после повышения ставки Банка Японии, продолжала торговаться на уровне около 147 иен по отношению к доллару.

В четверг бенчмарк S&P 500 вырос на 2,3%, завершив свой лучший день почти за 21 месяц, тогда как технологический Nasdaq Composite прибавил 2,9% - самого большого дневного прироста с февраля. Ралли помогло отыграть часть потерь, нанесенных в результате резкой распродажи на этой неделе.

Как сообщалось, за три недели глобальные фондовые рынки потеряли около $6,4 триллиона, а падение, которое произошло в понедельник, поразило даже самых опытных трейдеров.