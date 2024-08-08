Последнее обновление: 08.08.2024 18:00

В МИД Беларуси рекомендуют гражданам не посещать Израиль без необходимости

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендовало гражданам страны без необходимости не посещать Израиль.

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Беларусь рекомендует белорусским гражданам без необходимости не посещать Государство Израиль и принимать решение о поездке в эту страну, исходя из развития текущей обстановки в регионе", - говорится в сообщении ведомства.

При этом граждан Беларуси, которые проживают или находятся в настоящее время в Израиле, настоятельно просят "следовать рекомендациям израильских властей, а также соблюдать правила личной безопасности".



<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование