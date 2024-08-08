Байден не уверен, что передача власти произойдет мирно в случае проигрыша Трампа

Президент США Джо Байден заявил об угрозе, которую представляет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, вспомнив, как тот в 2020 году отказался признать свое поражение и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.

Об этом действующий американский президент сказал в интервью CBS News. Отвечая на вопрос, уверен ли он, что в январе 2025 года состоится мирная передача власти, Байден указал, что сомневается в этом.

"Если Трамп проиграет, то я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Но мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы", – отметил он.

Интервью CBS стало первым для Байдена после объявления о том, что он не будет баллотироваться на пост президента во второй раз.

СМИ ранее сообщали, что законодатели Республиканской партии США, которые занимаются вопросами национальной безопасности, обеспокоены все большим расхождением с Дональдом Трампом в таких вопросах, как война в Украине, сохранение НАТО и защита Тайваня от китайской агрессии.

Также их обеспокоило избрание кандидатом в вице-президенты США сенатора от Огайо Джей Ди Венса, который был одним из крупнейших противников одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе, и заявления Трампа о том, что Тайвань должен платить больше за свою оборону.