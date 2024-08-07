Последнее обновление: 07.08.2024 18:00

Maersk ожидает замедления роста спроса на контейнерные перевозки

Маегѕк ожидает, что мировой спрос на контейнерные перевозки будет расти медленнее в следующие несколько кварталов, поскольку рыночные риски сохраняются, в то время как капитальные расходы группы будут расти быстрее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные перевозчика.

Датская компания, которая считается барометром мировой торговли, заявила, что мировой спрос на контейнеры вырос примерно на 7% в годовом исчислении в первом полугодии, что было вызвано, среди прочего, высоким спросом со стороны Европы, стран с развивающимся рынком и значительным китайским экспортом.

По прогнозам Maersk, за весь год объемы мирового рынка контейнерных перевозок вырастут на 4%-6%. До сих пор неясно, был ли высокий спрос также вызван пополнением запасов американскими компаниями из-за опасений, что политическая напряженность в отношениях с Китаем относительно возможных новых тарифов после президентских выборов в США может нарушить торговлю.

Судоходная группа находится в процессе подписания заказов на 50-60 новых контейнеровозов с поставкой в период с 2026 по 2030 год в рамках обновления своего флота, заменив старые суда, чтобы сохранить общую транспортную мощность на стабильном уровне.

Флот компании, который включает значительное количество зафрахтованных судов, насчитывает более 700 контейнеровозов, сообщает Maersk.



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