Акции сервиса по аренде жилья по миру Airbnb упали более чем на 15%

Акции Airbnb значительно упали, поскольку слабый прогноз сигнализирует о замедлении спроса на путешествия. Об этом сообщает Reuters.

Акции Airbnb упали почти на 16% на предварительных торгах в среду после того, как онлайн компания, занимающаяся путешествиями, спрогнозировала ниже ожидаемого доход в третьем квартале, ссылаясь на замедление спроса в США и короткие окна бронирования.

Отмечается, что сокращение срока бронирования может свидетельствовать о том, что потребители бронируют путешествия в последнюю минуту из-за повышенной неопределенности и осторожности в расходах.

Внутренние путешествия в США находятся под давлением с начала года, поскольку все больше американцев стали осторожнее относиться к расходам на путешествия из-за беспокойства относительно состояния здоровья экономики.

Прогноз Airbnb на третий квартал 2024 года предусматривает рост количества ночевок на 6-8% в годовом исчислении, что будет означать замедление с 8,7% во втором квартале.

В компании по онлайн бронированию жилья Booking.com утверждают, что из-за искусственного интеллекта (ИИ) количество мошенничеств выросло ориентировочно от 500 до 900%.