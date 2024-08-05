Последнее обновление: 05.08.2024 18:00

Цены на сахар в мире упали до двухлетнего минимума

Категории: Сахар Цены

Сахар-сырец подешевел до минимума за почти два года из-за распродажи на мировых рынках. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, стоимость контрактов упала на 2,5% до 17,64 долларовых центов за 0,45 кг, что является самым низким показателем с октября 2022 года.

Крупнейший в мире производитель сахара - Бразилия экспортировала около 20 миллионов тонн сахара с начала года до июля, что на 40% больше, чем в предыдущем году.

Темпы экспорта могут приостановиться с ноября по декабрь или даже раньше, если сезон дождей начнется вовремя в октябре.

По словам аналитиков, на рынок сахара может оставаться давление со стороны бразильских спотовых объемов, которые поступают, и решение фондов держать короткие позиции.

Ожидается, что сезон муссонных дождей в Индии, втором по величине производителю сахара-сырца, будет способствовать увеличению его производства.



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