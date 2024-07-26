В Польше начались совместные с США военные учения на истребителях F-16

Польские и американские истребители F-16 начали совместные учения в Польше. Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны.

Согласно информации, в учениях Aviation Detachment Rotation принимают участие истребители F-16 32-й тактической авиабазы и 138-го истребительного авиаполка ВВС США.

"Во время учений, которые продлятся до 7 августа, пилоты отрабатывают процедуры боевого применения самолетов F-16. Пилоты ВВС таким образом укрепляют функциональную совместимость и сотрудничество с американскими ВВС", – говорится в сообщении.

Польско-американские учения Aviation Detachment Rotation периодически проводятся в Польше в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного Польшей и США в 2011 году.