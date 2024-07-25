Ferrari добавит оплату в криптовалютах в Европе

В конце июля итальянский производитель автомобилей Ferrari начнет принимать цифровые активы в качестве способа оплаты в Европе.

Причиной такого решения назван успешный запуск инициативы на территории США осенью 2023 года в ответ на запросы дилеров и клиентов.

Тогда Ferrari заключил сотрудничество с процессинговым сервисом BitPay, который конвертирует полученные активы в фиат. На начальном этапе автоконцерн принимал биткоин, Ethereum и USDC.

Согласно пресс-релизу, к концу 2024 года компания расширит возможность оплаты в криптовалютах на другие страны.

«На сегодня большинство европейских дилеров Ferrari уже приняли или находятся в процессе принятия новой платежной системы, которая дополняет традиционную», - говорится в сообщении.