Москва грозится "жестко" ответить за передачу Украине доходов от российских активов

РФ ответит очень жестко на перечисление Украине доходов от российских активов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Естественно, будем действовать в национальных интересах, но они это почувствуют", - сказала Захарова, которую цитируют росСМИ.

Кроме того, пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков – также заявил, что Москва ответит на решение направить доходы от зарубежных активов РФ для Украины.

"Безусловно, так или иначе ответ будет, подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", - сказал Песков журналистам.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о перечислении Украине в начале августа первого транша в размере €1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. По его словам, эти средства будут направлены на "закупку приоритетного военного оборудования", включая системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы.

В мае послы стран ЕС договорились об использовании прибыли, полученной от замороженных активов РФ, для финансирования восстановительных и оборонных нужд Украины. Согласно предварительным договоренностям, Киев должен получать около €3 млрд в год.