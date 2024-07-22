Последнее обновление: 22.07.2024 10:58

Туркменистан подпишет четырехстороннее межправсоглашение о транспортном маршруте "Каспий-Черное море"

Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Румыния планируют подписать в 2024 году в Бухаресте четырехстороннее межправительственное соглашение о создании международного транспортного маршрута "Каспийское море-Черное море". Об этом сообщил туркменский МИД.

По информации министерства, в Бухаресте прошли переговоры госсекретаря Минтранса Румынии Адриана Георге Фогиша и замминистра иностранных дел Туркмении Ахмета Гурбанова.

"Стороны подтвердили намерение подготовить к подписанию в 2024 году в Бухаресте четырехстороннее (Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Румыния) межправительственное соглашение о создании международного транспортного маршрута "Каспийское море - Черное море", - говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.



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