Сбой в работе Windows затронул 8,5 млн устройств

Масштабный сбой операционной системы Windows, вызванный ошибкой в обновлении антивируса CrowdStrike, нарушил работу 8,5 миллиона устройств, где установлена эта ОС. В этом призналась Microsoft в своем блоге.

Речь идет о менее чем 1% всех устройств с Windows.

Сбой показывает масштаб взаимосвязей в обширной IT-экосистеме и напоминает участникам интернет-отрасли о необходимости уделять первоочередное внимание безопасному развертыванию и аварийному восстановлению базовых систем, добавили в корпорации.

Как сообщалось, 19 июля масштабный сбой компьютеров под Windows вызвал нарушения в работе компаний по всему миру. В аэропортах были отменены тысячи рейсов. Пострадали предприятия торговли, банки, биржи, телекомпании, а также больницы.

В CrowdStrike оперативно обнаружили ошибку и в тот же день выпустили исправление для своего продукта. Microsoft направила сотни программистов на помощь компаниям, затронутым сбоем.