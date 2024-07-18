ЕС разработает цифровую систему контроля границ

Европейский союз намерен создать цифровую систему контроля границ сообщества. Об этом говорится в программе президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы сделаем ЕС самым передовым туристическим направлением в мире с полностью работоспособной европейской системой цифрового управления границами. Однако нам также необходимо повысить безопасность наших границ, чтобы предотвратить их нелегальное пересечение и защитить ЕС от роста гибридных и других угроз безопасности", - отмечается в документе, который опубликован Еврокомиссией (ЕК).

Согласно программе, сообщество намерено "больше работать в области безопасности границ со странами, не входящими в ЕС, в том числе путем разработки стратегии визовой политики ЕС в целях лучшей охраны границ и управления миграционными потоками". В тексте подчеркивается, что "важно обеспечить полноценное функционирование Шенгенской зоны".

Болгария и Румыния, частично присоединившиеся к ней в марте 2024 года, "готовы и должны в полной мере воспользоваться преимуществами Шенгенской зоны", отмечается в программе.

В настоящее время для граждан этих двух стран отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС. При этом проверки на сухопутных границах сохраняются.