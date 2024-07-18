Последнее обновление: 18.07.2024 09:16

Греция продлила запрет на перевалку российской нефти в своих водах

На этой неделе греческий военно-морской флот продлил действие рекомендаций, которые фактически предотвращают перекачку российской нефти с судна на судно у берегов Греции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В течение последних месяцев Греция выдавала и продлевала такие рекомендации в связи с военными учениями у Лаконского залива и даже дальше, у острова Китира, призывая торговые и другие суда избегать этого района.

Последняя рекомендация была продлена до 15 сентября 2024 года.

"Очевидно, что она эффективно предотвращает перевалку грузов, которые не должны этого делать", - отметил один из источников.



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