Последнее обновление: 17.07.2024 14:37

Цена на золото достигла нового исторического максимума

Цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже достигла нового исторического максимума в $2482,29 за унцию. Об этом сообщает CNBC.

Золото начало дорожать после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о возможном снижении учетной ставки в сентябре. В частности, он заявил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет целевого показателя центрального банка в 2%, прежде чем начнет сокращать ставку.

По мере снижения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, такими как облигации.

За текущий год золото уже в третий раз существенно обновляет исторический ценовой максимум.

В апреле золото подорожало до $2400 за унцию из-за опасения начала полномасштабной войны между Израилем и Ираном. В мае после гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе цена золота установила новый рекорд – $2450,07.

Высокую цену также поддерживают регулярный закупки золота центральными банками.

К концу года цена унции золота может достигнуть $2500, прогнозируют в Commonwealth Bank of Australia.



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