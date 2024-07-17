Последнее обновление: 17.07.2024 14:37

Страны НАТО помогут Польше в укреплении ее восточной границы

Страны НАТО намерены помочь Польше в строительстве линии укреплений на границе с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит". Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы получили первые заявления о поддержке в строительстве фортификаций от наших партнеров по НАТО", - заявил глава польского оборонного ведомства, которого цитирует ТАСС.

Косиняк-Камыш не уточнил, о каких конкретно странах идет речь. Варшава также ожидает финансовой поддержки проекта "Восточный щит" от Евросоюза, отметил министр.

О программе "Восточный щит" впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск. По данным польского Минобороны, власти собираются завершить возведение линии укреплений на границе к 2028 году. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Непосредственно в приграничной зоне планируется создать противотанковые рвы и минные поля, а также установить противотанковые ежи.



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