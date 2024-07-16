Последнее обновление: 16.07.2024 16:23

Airbus спрогнозировал мировой спрос на воздушные суда

Глобальный спрос на новые пассажирские и грузовые самолеты в 2024-2043 годах составит 42,430 тысяч воздушных судов. Об этом говорится в обзоре европейской аэрокосмической корпорации Airbus - Global Market Forecast-2023.

При этом локомотивами роста станут Индия и Китай, две самые населенные страны в мире, говорится в документе.

Airbus прогнозирует, что спрос на узкофюзеляжные самолеты составит 33,510 тысяч, на широкофюзеляжные лайнеры – 8,920 тысяч.

В свою очередь спрос на грузовые самолеты в 2024-2043 годах, как ожидается, достигнет 2,470 тысяч единиц, из них 940 составят новые самолеты, а остальное - переоборудованные пассажирские воздушные суда.

В последующие 20 лет мировые авиакомпании заменят порядка 18,460 тысяч старых самолетов (45 процентов от всего числа новых поставок) новыми, более энергоэффективными лайнерами.

Согласно прогнозу Airbus, к 2043 году глобальный парк самолетов составит 48,23 тысяч, увеличившись вдвое по сравнению с 2024 годом.

"Среднегодовые темпы роста пассажирских перевозок в мире составят 8,4% до 2027 года на фоне восстановления спроса после пандемии коронавируса. В период с 2027 по 2043 год среднегодовые темпы роста снизятся до более умеренных 3,6%, рост грузовых перевозок составит 3,1%", - считают в Airbus.

В прошлом году аэрокосмическая корпорация прогнозировала совокупный спрос на самолеты в следующие 20 лет на уровне 40,85 тысяч штук.



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