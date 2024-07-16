НАТО откроет офис в нейтральной Швейцарии

Швейцарское правительство разрешило НАТО открыть в Женеве так называемый офис связи для международных и неправительственных организаций. Об этом сообщило правительство страны.

Руководитель Директората международного права Федерального департамента иностранных дел Франц Перре и юридический советник и директор Офиса по правовым вопросам Альянса Джон Свордс подписали в Берне соглашение, регулирующее правовой статус офиса связи.

Офис связи НАТО в Женеве не будет двусторонним представительством НАТО: Швейцария будет продолжать общаться с Альянсом через своего представителя в Брюсселе, где расположена его штаб-квартира.

НАТО уже имеет два офиса связи в Нью-Йорке и Вене, которые способствуют развитию отношений с местными международными организациями и следят за развитием событий на многостороннем уровне.

Впервые о намерениях открыть представительство в Женеве НАТО объявил по итогам саммита в Вильнюсе в 2023 году, а еще раньше эту идею поддержали в профильном комитете верхней палаты швейцарского парламента.

В федеральном правительстве Швейцарии указывали, что Женева, где расположены штаб-квартиры ряда международных и неправительственных организаций, имеет признанный опыт в области международного права и вопросах разоружения и контроля над вооружениями, что может представлять интерес для НАТО.

В этом году Федеральное правительство Швейцарии заявило о намерении углубить сотрудничество с Североатлантическим альянсом, в частности путем привлечения срочников к совместным учебным миссиям и пересмотра правил транзита иностранных военных через свою территорию.